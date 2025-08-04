Власти сообщили о закрытии сквера на ул. Краснооктябрьской на реконструкцию

Изображение: Telegram-канал администрации Калининграда

Сквер на ул. Краснооктябрьской в Калининграде планируют закрыть на «масштабную реконструкцию». Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«6 августа 2025 года стартуют подготовительные мероприятия. В рамках первого этапа будет установлена ограждающая конструкция для обеспечения безопасности во время проведения работ. Завершить благоустройство планируем летом 2026 года», — говорится в сообщении.

Сквер, как уточняется, планируют превратить «в многофункциональное всесезонное пространство для отдыха и развлечений» с «уютными зонами для прогулок и местами отдыха», площадкой для проведения городских мероприятий и местом для ярмарок и выставок.

В администрации принесли извинения за временные неудобства, связанные с закрытием сквера, и напомнили, что инициатором реализации проекта в преддверии празднования 80-летия образования Калининградской области выступает ГК «Эталон».

В мае 2023 года администрация Калининграда сообщала о планах восстановить фонтан в сквере, работы должны были стать частью намеченного там благоустройства. Тогда же территория была включена в перечень объектов, выставленных на голосование по благоустройству в 2024 году, однако победу не одержала, заняв лишь 17-е место. Текущее состояние сквера Елена Дятлова называла депрессивным.

Однако весной этого года стало известно, что готовность стать инвестором объекта выразила группа компаний «Эталон» (российский девелопер, акционером которого является АФК «Система», проявляет интерес к курорту «Белая Дюна» в районе Поваровки, планирует реализовать крупный проект на территории пос. Отрадное). Глава администрации Елена Дятлова сообщила, что на реализацию проекта необходимо около полутора лет. Губернатор Алексей Беспрозванных попросил ускориться с работами к 80-летию Калининградской области.

Главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов в эфире «ГорПросвета» заверил, что всё озеленение в сквере сохранится — рубить деревья никто не собирается. Более того, зелёный пояс планируется усилить. Лужайка, которая появится на месте существующего фонтана-чаши станет общедоступной — по ней можно будет ходить, на ней можно будет сидеть и лежать. Кроме того, в сквере планируют установить фонтан-монумент. На он пока не обозначен, т.к. предстоит сначала провести конкурс концепций скульптуры.

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