Минобр: увеличить зарплаты педагогам планируется в начале учебного года

Все новости по теме: Социальные проблемы

В связи с отпускным периодом ряд образовательных организаций Калининградской области запланировал увеличение зарплаты педагогам с нового учебного года. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального министерства образования.

«Уровень средней заработной платы педагогов в Калининградской области прогнозируется с ростом на 11,5% к уровню 2024 года. В связи с отпускным периодом ряд образовательных организаций запланировал увеличение заработной платы с нового учебного года, — рассказали в пресс-службе. — Повышение заработной платы с учетом выполнения целевых показателей обеспечено финансовыми ресурсами. Оклады прочим работникам образования в 2025 году проиндексированы на 10%».

Как добавила пресс-служба, фонд оплаты труда в образовательном учреждении формируется, исходя из норматива финансирования на одного ребёнка. В этом году его повышали в январе и июле. 

Ранее сообщалось, что в Калининградской области с 1 июля планировалось повысить зарплаты сотрудникам бюджетной сферы. В августе депутат Горсовета Калининграда от КПРФ Тамилла Чернышева, работающая фельдшером Городской детской поликлиники, рассказала, что сотрудники медучреждения получили приказ об изменении окладов, размеры которых с июля должны вырасти. При этом остаётся непрозрачной ситуация со стимулирующими выплатами, которые серьезно влияют на формирование итоговой зарплаты.

