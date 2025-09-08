Госдума: зарплаты федеральных бюджетников проиндексируют в октябре

С 1 октября года зарплату работников, которая обеспечивается за счёт федерального бюджета, проиндексируют на 7,6%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата Госдумы Алексей Говырина.

«С 1 октября 2025 года для работников, чья зарплата обеспечивается за счёт федерального бюджета, вступает в силу индексация. Размер повышения установлен на уровне 7,6%, и речь идёт именно о федеральных учреждениях и органах, а не о региональных или муниципальных организациях», — сказал Говырин.

Правительство закрепило это решение в официальном распоряжении № 2071-р от 1 августа 2025 года, и именно оно стало юридическим основанием для корректировки выплат. По словам политика, под действие документа подпадают несколько категорий: «Во-первых, это сотрудники федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений. Во-вторых, работники федеральных государственных органов, чья система оплаты труда построена по постановлению правительства № 583 от 2008 года. В-третьих, гражданский персонал воинских частей и подразделений тех федеральных органов, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба».

Депутат рассказал, что на практике индексация выражается в увеличении окладов и тарифных ставок, так как многие доплаты и надбавки привязаны к размеру оклада.

Кроме того, Говырин отметил, что индексация не распространяется автоматически на учителей школ, воспитателей детских садов или врачей поликлиник, находящихся в ведении субъектов и муниципалитетов, и для них решения об изменении зарплат принимаются на региональном уровне, исходя из возможностей местных бюджетов.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области с 1 июля планировалось повысить зарплаты сотрудникам бюджетной сферы. В августе депутат Горсовета Калининграда от КПРФ Тамилла Чернышева, работающая фельдшером Городской детской поликлиники, рассказала, что сотрудники медучреждения получили приказ об изменении окладов, размеры которых с июля должны вырасти. При этом остаётся непрозрачной ситуация со стимулирующими выплатами, которые серьезно влияют на формирование итоговой зарплаты. Как сообщили в облминобре, в связи с отпускным периодом ряд образовательных организаций Калининградской области запланировал увеличение зарплаты педагогам с нового учебного года.