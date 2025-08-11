Московский областной суд признал врачей Сушкевич и Белую виновными в убийстве

Московский областной суд на заседании в понедельник вынес приговоры калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, сообщил корреспондент «Коммерсанта» из зала суда.

Сушкевич назначили 9 лет, Белой — 9,5 лет колонии общего режима. Врачей также обязали выплатить по 1 млн руб. матери погибшего ребенка. Защита планирует обжаловать приговор, сообщает издание.

Как уточняет РБК, также врачей лишили права заниматься врачебной деятельностью на 3 года. Помимо этого, суд постановил взыскать с Сушкевич и Белой по 247 тыс. руб. в счет федерального бюджета за процессуальные издержки. Время содержания Белой и Сушкевич под стражей будет зачтено из расчета 1 день за 1,5 дня лишения свободы и под домашним арестом из расчета 2 дня за 1 день лишения свободы.

30 июля присяжные признали врачей виновными в убийстве новорожденного ребенка.

Дело калининградских врачей длится с 2018 года, когда были задержаны и.о. главврача роддома № 4 и неонатолог Регионального перинатального центра Элина Сушкевич. Им инкриминировалось убийство ребенка с экстремально низкой массой тела (714 г), родившегося у женщины на 23-й неделе беременности.

В декабре 2020 года коллегия присяжных в Калининграде Белую и Сушкевич оправдала. Обвинение этот вердикт не устроил, и дело отправили на пересмотр в Москву. В октябре 2022 Мособлсуд приговорил Сушкевич и Белую к 9 и 9,5 годам колонии. Обвинение считало, что врачи намеренно убили недоношенного младенца, так как не хотели портить статистику. Защита утверждала, что злого умысла у медиков не было.

В декабре 2023 года Верховный суд оставил в силе приговор Московского областного суда.

30 апреля 2024 года стало известно, что в рамках рассмотрения жалоб адвокатов калининградского медика Элины Сушкевич в президиум Верховного суда истребовано дело врачей. В начале октября Президиум Верховного суда РФ отправил дело на повторное рассмотрение в апелляцию, а в декабре приговор был отменён.

