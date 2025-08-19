Защита обжаловала приговор калининградским врачам Сушкевич и Белой

В Московский областной суд поступила жалоба защиты калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой на приговор по делу об убийстве новорожденного ребенка. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

«В суд поступила апелляционная жалоба защиты», — рассказали в суде.

Напомним, 11 августа на основе обвинительного вердикта присяжных Московский областной суд приговорил Сушкевич к девяти годам, Белую — к 9,5 года колонии общего режима, запретив им также три года заниматься врачебной деятельностью. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск, взыскав с обвиняемых в пользу потерпевшей по одному миллиону рублей.

Ранее присяжные заседатели единогласно сочли вину Белой и Сушкевич полностью доказанной.

Дело калининградских врачей длится с 2018 года, когда были задержаны и.о. главврача роддома № 4 и неонатолог Регионального перинатального центра Элина Сушкевич. Им инкриминировалось убийство ребенка с экстремально низкой массой тела (714 г), родившегося у женщины на 23-й неделе беременности.

В декабре 2020 года коллегия присяжных в Калининграде Белую и Сушкевич оправдала. Обвинение этот вердикт не устроил, и дело отправили на пересмотр в Москву. В октябре 2022 Мособлсуд приговорил Сушкевич и Белую к 9 и 9,5 годам колонии. Обвинение считало, что врачи намеренно убили недоношенного младенца, так как не хотели портить статистику. Защита утверждала, что злого умысла у медиков не было.

В декабре 2023 года Верховный суд оставил в силе приговор Московского областного суда.

30 апреля 2024 года стало известно, что в рамках рассмотрения жалоб адвокатов калининградского медика Элины Сушкевич в президиум Верховного суда истребовано дело врачей. В начале октября Президиум Верховного суда РФ отправил дело на повторное рассмотрение в апелляцию, а в декабре приговор был отменён.

История со слезами: что случилось в роддоме № 4 и как появилось областное дело врачей

