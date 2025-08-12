Погода в Калининградской области 12 августа

Днём во вторник, 12 августа, в Калининградской области ожидается облачная погода. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +22°C. Атмосферное давление — 764 мм, ветер западный, 2 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём 19°C, на востоке области +23°C. Ночью температуры опустятся до +16°C на побережье и до +12°C на востоке.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре во вторник малооблачно. Температура утром +13,8°C, днём +21,6°C, вечером +18,5°C. Влажность составит до 93%, давление — 765 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что 12 августа «днём в Калининграде и области +21...+23°C (на побережье +19...+21°C), переменная облачность, без осадков. Ветер переменный с юго-западного на северо-западный, слабый/умеренный (3-7 м/с). Атмосферное давление 1018 гПа/764 мм рт. ст».

