Плюхин: «Напрашивается создание госплана для Калининградской области»

Калининградской области следует придать статус федеральной территории, а также для комфортной жизни в регионе нужно более тщательное планирование. Такими мыслями с участниками собрания КРОО «Ветераны госслужбы», посвященного обсуждению проблем жизнеобеспечения и развития экономики Калининградской области в современных условиях, поделился директор Западного филиала РАНХиГС Михаил Плюхин.

«Только сложение усилий федеральных и региональных органов, а также территориальных органов и федеральных органов исполнительной власти, находящихся на территории, позволит решить проблемы Калининградской области, — заявил Плюхин. — И здесь я позволю себе привести статью 67-й Конституции Российской Федерации. Звучит она так: «Территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними. На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории. Организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается указанным федеральным законом».

Напомним, что в России сегодня существует всего одна федеральная территория, которая появилась в конце декабря 2020 года, — это «Сириус» (поселок в Краснодарском крае). Сам же этот тип административно-территориальной единицы возник в том же году в результате внесения поправки в Конституцию России.

«Это предложение я возьму в кавычки, но просто напрашивается создание госплана для Калининградской области», — добавил Плюхин.

Для подкрепления своего предложения директор филиала РАНХиГС заявил, что в Калининградской области начались проблемы с демографией.

«Сегодня самый важный вопрос — это демография. В прошлом году миграционный прирост, по-моему, не смог компенсировать естественную убыль впервые за много лет. Начиная с 2008 года, когда действовала программа переселения соотечественников (собственно, благодаря ей мы и достигли миллиона, и Калининград, в общем, уже, наверное, 500 000 превысил)», — отметил Плюхин.