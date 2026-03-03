Контракт на содержание дорог в Калининграде получила фирма депутата Горсовета

Контракт на содержание дорог в Калининграде получила фирма депутата Горсовета

Администрация определила подрядчика, который займётся работами по содержанию дорог в 2026 году. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Победителем торгов стало ЗАО «Дорожно-строительное предприятие». Руководит компанией депутат городского совета Сергей Григоренко. Цена контракта составила 515 млн рублей.

Компания «ДСП» регулярно получает подряды в городе. Ранее администрация Калининграда оштрафовала фирму за нарушение правил требований к ремонту дороги на улице Галицкого. По мнению властей, ЗАО «ДСП», директором которого является депутат горсовета Сергей Григоренко, вело работы во время дождя, что противоречит контракту. Из-за этого на исполнителя наложили штраф в 100 тыс. рублей. ЗАО «ДСП» выполняет крупные контракты не только в Калининграде. В частности, оно является подрядчиком строительства второй очереди велодорожки от Куршской косы до Балтийской, а также занимается ремонтом Южного обхода

Поиск подрядчика на содержание дорог в Калининграде администрация объявила в начале февраля. Согласно документации, подрядчик должен устранять дефекты асфальтобетонных покрытий разными типами смесей. При производстве работ необходимо обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и удобное передвижение пешеходов по тротуарам.



