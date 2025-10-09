В интересах застройщика территории у «Дариты» из генплана убрали детсад и школу

Министерство градостроительной политики Калининградской области утвердило изменения в генплан Калининграда, которые касаются территории около бывшей «Дариты». Из генплана убрали зону строительства школы и детсадов, снизили площадь зоны парков и скверов. Соответствующий приказ подписала и.о. министра Алена Пабула.

Изменения в генеральный план относятся к территории «Восточная эстакада —ул. Ялтинская — руч. Восточный — р. Новая Преголя» (земельные участки с кадастровыми номерами 39:15:133302:599, 39:15:133302:326, 39:15:133302:22, 39:15:133302:3 и часть кадастрового квартала 39:15:133302). Как указано в документации, цель поправок — «обеспечение наиболее эффективного использования территории городского округа», они вносятся с целью реализации инвестиционного проекта «Редевелопмент промышленной территории для целей строительства жилого квартала, апартаментов, коммерческой недвижимости, яхт-клуба и причала для маломерных судов с обустройством набережной, парка, спортивной площадки по ул. Ялтинской в городе Калининграде». Проект был одобрен Советом по улучшению инвестиционного климата при губернаторе в октябре 2024.

Как следует из поправок, из генплана исключили объекты местного значения — два детсада на 350 мест каждый, среднюю школу на 1150 мест, а также парковую зону и берегоукрепительные сооружения. В границах территории установлены функциональные зоны смешанной и общественно-деловой застройки, зоны транспортной инфраструктуры.

«Размещение объектов местного значения в области образования, объектов улично-дорожной сети и объектов коммунальной инфраструктуры будет осуществлено на стадии подготовки предпроектных решений по планировке территории», — отмечается в документации. Решения должны будут предусмотреть размещение двух детсадов, школы, а также перераспределение границ существующих земельных участков, направленных на образование новых земельных участков для достижения целей инвестиционного проекта.

Отметим, зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) уменьшена в генплане с 12,4 га до 4,5 га, зона специализированной общественной застройки (под строительство учреждений образования) — ликвидирована (раньше под нее предусматривалось 1,93 га).

Общественные обсуждения поправок в генеральный план проводились во второй половине августа. Как отмечается в опубликованном на сайте горадминистрации заключении, в них принял участие один человек, который не возражал против предлагаемых изменений.

Напомним, в июне пресс-служба правительства сообщила, что областные власти нашли инвестора, который «решит экологическую проблему на территории короотвала бывшего ЦБЗ „Дарита“ и создаст там новый район с парками», инвестором проекта стало ООО «Среда» Александра Ярошенко, который является руководителем «АвангардИнвестПроекта» — застройщика ЖК «Русская Европа». О сотрудничестве стороны договорились на Петербургском международном экономическом форуме.

В октябре 2024 года инвестсовет одобрил проект жилищно-делового квартала площадью 45 га на берегу реки Преголи в Калининграде. Инвестиции в проект оцениваются в 30 млрд рублей. Он предполагает застройку территории бывшей свалки древесных отходов ЦБК «Дарита» в районе улицы Ялтинской. Инвестором выступало АО «Среда», заключившее с региональным правительством соглашение о взаимодействии. Компания заявила о намерении за свой счёт ликвидировать свалку древесных отходов. Планируется, что проект будет реализовываться поэтапно в течение 15 лет. Ранее назывался срок в 30 лет.

Рекультивация короотвала «Дариты» началась в 2017 году. Спустя год власти приступили к сносу зданий бывшего ЦБЗ. Уже тогда в правительстве шли разговоры о благоустройстве этой территории.