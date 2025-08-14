Сивкова: «Планета Океан» была построена по цене школы

Новый корпус Музея Мирового океана 14 августа вновь принимал гостей. Экскурсию и пресс-конференцию перед официальным открытием организовали для представителей СМИ. В «Планете Океан» побывали и корреспонденты «Нового Калининграда».

О стоимости корпуса-шара рассказала президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова. «Деньги, что были выделены на строительство объекта — столько стоит школа в Калининграде. Например, стоимость одной школы, не буду говорить где, на 1725 мест — почти четыре с половиной миллиарда. У нас всё как-то совсем по-другому», — отметила она.

Заместитель руководителя обособленного подразделения Санкт-Петербурга ППК «Единый заказчик» Павел Горлов обратил внимание на то, что компания была создана только в 2021 году и объект ей достался «наполовину построенным». «Менялись заказчики, менялись застройщики, и всё это сказалось на сроках ввода в эксплуатацию», — добавил он.

На уточняющий вопрос корреспондента «Нового Калининграда» о том, насколько увеличилась стоимость «Планеты Океан» за десять лет, Павел Горлов ответил, что согласно проведённой в 2013 году экспертизе, стоимость объекта оценивалась в 1,6 млрд рублей. Последняя экспертиза, в декабре 2024-го, оценила его в 3,8 млрд. Однако, по его мнению, эти цифры нельзя сравнивать, потому что «жизнь с 2013 года изменилась».

Напомним, новый корпус ММО начали строить больше 10 лет назад. Изначально его планировали открыть к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, однако строительство затягивалось, неоднократно менялись заказчики и подрядчики. С 2021 года заказчиком нового корпуса выступала подведомственная федеральному Минстрою публично-правовая компания «Единый заказчик» (она же является заказчиков нового кампуса БФУ им. И. Канта).

Как сообщалось ранее, торжественное открытие нового корпуса Музея Мирового океана «Планета Океан» состоится 18 августа и будет приурочено к 180-летию Русского географического общества. 19 августа новый корпус начнёт принимать гостей в тестовом режиме, который предполагает посещение по сеансам в составе организованных групп в сопровождении экскурсовода.