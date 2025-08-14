Президент ММО о «Планете Океан»: «Не надо нас сравнивать с Домом Советов»

«Планету океан» не получилось построить к 2018 году, как это планировалось изначально, во многом из-за «изменения в структуре». Об этом во время пресс-конференции, посвящённой открытию нового корпуса, рассказала президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

«Раньше всё руководство объектом брало на себя Министерство культуры, потом в какой-то момент было принято решение, что Министерство культуры должно заниматься культурой, а строительством должно заниматься Министерство строительства. Передача дел заняла определённое время. Не всегда были хорошие подрядчики. Но мы построились. Иногда нас сравнивают с Домом Советов. Не надо нас ним сравнивать. Мы построились», — отметила Светлана Сивкова.

В январе 2024 года Владимир Путин во время рабочего визита в Калининградскую область пообещал разобраться со сроками строительства «Планеты Океан». «А там какие проблемы, я не понимаю? Мы все деньги выделили. Где деньги?» — поинтересовался президент.

Как сообщалось ранее, торжественное открытие нового корпуса Музея Мирового океана «Планета Океан» состоится 18 августа и будет приурочено к 180-летию Русского географического общества.

