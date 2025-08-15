На подпорной стене бастиона «Грольман» восстановили историческую надпись (фото)

Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области
Фото: страница Службы государственной охраны ОКН Калининградской области в соцсети «ВКонтакте»

Во время ремонта подпорной стены бастиона «Грольман» была восстановлена историческая надпись. Об этом сообщила Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе ремонта подпорной стены объекта культурного наследия регионального значения „Бастион „Грольман“, 1851 г.“ (город Калининград, улица Литовский вал, 21, 21д.) пользователь ООО „Актив“ восстановил сильно повреждённую историческую надпись. Сам ремонт названного архитектурного элемента практически завершён», — отметили в службе, приложив «фотофиксацию по принципу „было-стало“».

Работы по ревитализации объекта начались в январе 2024 года. Инвестору был выделен льготный кредит на реализацию проекта в размере 500 млн рублей. В бастионе «Грольман» планировали обустроить музей, кафе, ресторан, различные мастерские, а также событийные площадки для проведения культурных и развлекательных мероприятий. «Полный цикл ревитализации», как сообщали ранее в «Корпорации развития Калининградской области», рассчитан до 2027 года.

