Минприроды проводит «масштабную работу» с незаконными сбросами в реку Товарную (фото)
Фото: минприроды Калининградской области
Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области проводит «масштабную работу по ликвидации незаконных сбросов» в реку Товарную до начала её расчистки. Об этом сообщила пресс-служба минприроды.

«Вопрос оздоровления реки Товарной находится на особом контроле министерства. Перед расчисткой реки, запланированной на 2026 год, поставлена задача полностью ликвидировать все несанкционированные сбросы», — говорится в сообщении.

В настоящее время ведётся разработка проектно-сметной документации для проведения расчистки реки Товарной. Принципиально важным условием для успешной реализации проекта в минприроды называют полное устранение источников загрязнения до начала основных работ.

«Инспекторы проводят масштабную работу по выявлению и пресечению незаконных сбросов в реку. Только за первый месяц они обследовали почти 14 километров реки Товарной на территории Калининграда и Гурьевска. В результате было выявлено более 100 выпусков. По итогам контрольно-надзорных мероприятий все виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Напоминаем о мерах ответственности за незаконные сбросы в водные объекты, которые предусматривают наложение штрафов», — отметили в министерстве.

На разработку проектной документации для расчистки русла реки Товарной в Калининграде выделяли 18 млн рублей.

