Русло реки Товарная планируют расчистить за 292 млн рублей

На расчистку русла реки Товарная в Калининграде направили 292 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Длина русла составляет 13, 071 км. Начало участка расчистки — от места пересечения реки Товарной с рекой Лесной, конец — здание № 2Жк4 по улице Транспортной. Цель работ — «осуществление мероприятия, направленного на охрану реки Товарная, улучшение экологического состояния водотока, ликвидацию последствий загрязнения и засорения, а также предотвращение истощения водного объекта». Заказчиком работ является ГАУ КО «Экологический центр „ЕКАТ-Калининград“».

В августе пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области сообщила, что ведомство проводит «масштабную работу по ликвидации незаконных сбросов» в реку Товарную до начала её расчистки.

Ранее на разработку проектной документации для расчистки русла реки Товарной выделили 18 млн рублей.