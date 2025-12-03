Русло реки Товарная планируют расчистить за 292 млн рублей

Русло реки Товарная планируют расчистить за 292 млн рублей
Фото: минприроды Калининградской области
Все новости по теме: Госзакупки

На расчистку русла реки Товарная в Калининграде направили 292 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Длина русла составляет 13, 071 км. Начало участка расчистки — от места пересечения реки Товарной с рекой Лесной, конец — здание № 2Жк4 по улице Транспортной. Цель работ — «осуществление мероприятия, направленного на охрану реки Товарная, улучшение экологического состояния водотока, ликвидацию последствий загрязнения и засорения, а также предотвращение истощения водного объекта». Заказчиком работ является ГАУ КО «Экологический центр „ЕКАТ-Калининград“».

В августе пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области сообщила, что ведомство проводит «масштабную работу по ликвидации незаконных сбросов» в реку Товарную до начала её расчистки.

Ранее на разработку проектной документации для расчистки русла реки Товарной выделили 18 млн рублей.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter