Сдвоенные «Ласточки» с начала лета перевезли около 20 тысяч пассажиров

Сдвоенные «Ласточки», которые курсируют между Калининградом и Зеленоградском, с начала лета перевезли около 20 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Такие „Ласточки“ отправляются с Северного вокзала в выходные и праздничные дни в 11:20, 13:21, 15:22, 17:23. Обратно со станции Зеленоградск-2 в 12:10, 14:10, 16:13, 18:07. Поезда останавливаются на станции Кутузово-Новое», — напоминают в сообщении.

Сдвоенные составы электропоездов «Ласточка» начали курсировать на Калининградской магистрали с 7 июня по выходным и праздничным дням. О планах запустить их в текущем сезоне губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в ноябре 2024 года.

