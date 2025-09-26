Власти: сдвоенные «Ласточки» продолжат курсировать и в 2026 году

Сдвоенные электропоезда «Ласточка» продолжат курсировать между Калининградом и Зеленоградском и в 2026 году. Об этом сообщил министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«Нельзя запустить электричку, чтобы она ходила как автобус каждые пять минут. Эта система так не работает. Потребность у жителей области перемещаться к морю осталась высокой, поэтому нужно было увеличить вместимость электричек. Мы пошли на это. Выделили дополнительные деньги на субсидирование из областного бюджета пригородной железнодорожной компании», — рассказал Рольбинов.

«Ласточки», по его словам, в связи с не очень жарким летом не были полностью загружены, но такой формат перевозок решили оставить и на следующий год.

«В любом случае это больше удобств для жителей», — заключил Рольбинов. «Очень приятно ездить на электричке сидя», — согласилась ведущая эфира.

О планах запустить сдвоенные электропоезда в текущем сезоне губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в ноябре 2024 года. 10-вагонные «Ласточки» начали курсировать на Калининградской магистрали с 7 июня по выходным и праздничным дням. С начала лета они перевезли около 20 тысяч человек.