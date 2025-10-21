В Калининграде больше половины девятиклассников продолжили обучение в школах

В Калининграде в 2025 году выросло число выпускников девятых классов, которые решили продолжить обучение в школах. Как отметила на оперативном совещании во вторник глава комитета образования администрации областного центра Татьяна Петухова, в десятые классы поступили 51,2% девятиклассников.

«3 488 школьников (51,2% выпускников 9-х классов) поступили в 10-е классы, что на 186 больше, чем в 2024 году, — отмечается в докладе. — 45,8% (3112 человек) выпускников 9-х классов выбрали среднее профессиональное образование».

В апреле 2025 года Госдума утвердила в окончательном чтении закон об ужесточении правил поступления в вуз после обучения в колледже. Закон запрещает выпускникам колледжей поступать без ЕГЭ в вузы, если по выбранному направлению они ранее не учились в среднем специальном учебном заведении.