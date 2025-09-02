Северное морское пароходство задействовало пять судов на линии в Калининград

ОАО «Северное морское пароходство» (СМП) осуществляет грузоперевозки между Калининградом и Санкт-Петербургом с использованием пяти сухогрузов, несмотря на их неполную загрузку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора агента линии «Трансмарин» Николая Апехтина.

СМП зарегистрировало линию между Калининградом и Санкт-Петербургом «СМП — Балтийский экспресс» в июле 2022 года. Регулярные рейсы выполняют суда «Холмогоры», «Капитан Сахаров», СМП «Новодвинск», «Капитан Коковин» и «Механик Брилин». Каждое из них совершает до шести кругорейсов в месяц.

Как отметил Апехтин, загрузка судов СМП, как и других перевозчиков, не является максимальной. Грузопоток из Калининграда характеризуется как незначительный — менее половины технической возможности. Причиной нехватки грузов называется большое количество судов, работающих на направлении.

«Основная номенклатура наших грузов — генеральные, контейнеры, цемент и щебень. Последние два вида — цемент и щебень — являются санкционными грузами и подпадают под субсидии Росморречфлота. На сегодня у СМП еще не выбраны субсидии на доставку в Калининград цемента. Изначально объем субсидий на цемент составлял 217,5 млн рублей», — рассказал Апехтин. По состоянию на конец августа 2025 года судами СМП было перевезено более 1 млн т грузов.

Напомним, что о том, что Калининградская область рассчитывает на выделение дополнительных 2,8 млрд рублей субсидий на морские перевозки в регион и обратно, глава региона Алексей Беспрозванных сообщал в июне 2024 года. В октябре прошлого года средства довели до перевозчиков. В августе 2025 года стало известно, что Счётная палата РФ выявила нарушения при распределении субсидий.