Автобус из Прибрежного в Гурьевск отменили из-за нехватки водителей

Автобус № 143 из Прибрежного в Гурьевск 20 августа отменили из-за нехватки водителей. Об этом сообщило министерство развития инфраструктуры Калининградской области в своём телеграм-канале.

«20 августа 2025 года временно отменяется курсирование автобуса по маршруту № 143 „Калининград (мкр. Прибрежный) — Гурьевск“. Это связано с нехваткой водителей. Просим вас заранее планировать поездки с учетом этой информации», — говорится в сообщении.

В конце июля ведомство заявило об изменении расписания маршрутки № 143. Это также было связано с дефицитом водителей.