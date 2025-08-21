Власти инициировали поправки в генплан Калининграда для проспекта Победы

Министр градостроительной политики Калининградской области Кристина Подскребкина подписала приказ о подготовке внесения изменений в генплан Калининграда для участка на проспекте Победы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Подскребкина приказала подготовить изменения в генплан, «применительно к части города Калининграда в границах элемента планировочной структуры — участок проспекта Победы от ул. Кутузова до ул. Радищева». Подробности планируемых изменений в приказе не указаны.

«Предложения заинтересованных лиц для подготовки проекта принимаются министерством до 27 августа посредством почтового отправления на адрес: 236007, г. Калининград, ул. Д. Донского, 1, либо посредством электронного отправления на адрес электронной почты mingrad@gov39.ги (для юридических лиц), через интернет-приемную правительства Калининградской области по адресу gov39.ru (для физических лиц)», — говорится в приказе.

В настоящее время на проспекте Победы идет демонтаж трамвайных путей с выделенной линии. Мэрия заявляла, что восстанавливать здесь трамвайный маршрут не планируется. СК возбудил уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) должностных лиц администрации Калининграда, влекущей разрушение трамвайной инфраструктуры города. Ранее местный житель Александр Панфилов рассказывал в интервью «Новому Калининграду», что в планах властей — расширить дорогу на проспекте Победы за счет ликвидации выделенной трамвайной линии.