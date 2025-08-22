На содержание полигонов в Гвардейском округе планируют выделить 11,6 млн рублей

Областные власти планируют выделить 11,6 млн рублей на содержание полигонов в Гвардейском округе. Информация об этом содержится на сайте регионального правительства.

Проект постановления подготовило министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области. Средства планируется выделить на 2025 год. Публичное обсуждение проекта нормативно-правового акта продлится до 27 августа.

Отметим, в Гвардейском округе ранее функционировал один полигон в посёлке Ельняки. В феврале 2024 года Арбитражный суд Калининградской области постановил закрыть и рекультивировать свалку. МУП «Радуга» должно в течение семи месяцев с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить разработку проекта рекультивации полигона. Сами работы должны быть проведены в течение трёх лет.