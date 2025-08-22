Окончание строительства велодорожки на Куршской косе сдвинули до конца года

Окончание строительства велодорожки на Куршкой косе перенесли на конец 2025 года. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе национального парка.

Сейчас строительство ведётся в районе Танцующего леса. Это 37-38 км полотна. При этом на косе уже готово 30 км велодорожки.

«[Завершение строительства планируется] до конца года. Готовность более 70%», — сообщили в нацпарке.

Строительство велодорожки «Куршский велотракт» началось в сентябре 2022 года. Изначально объект планировали завершить до конца 2023-го, однако сроки сдачи неоднократно переносили. В январе Калина заявлял, что велодорожку планировали достроить к апрелю, «если будет такая погода». В марте он же заявил, что ввод в эксплуатацию планируется в июне 2025-го, позже срок перенесли на август.

Подрядчиком выступает «Проектно-строительная компания Луч» из Москвы. Организация выиграла торги, снизив стоимость контракта с 408,7 до 402,5 млн рублей. Общая протяженность объекта должна составить 44 километра (от КПП до поселка Морское).