Губернатор: региону выделят почти 500 млн рублей на субсидированные билеты

Калининградской области пообещали выделение почти 500 млн рублей на субсидированные авиабилеты в ближайшее время. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор Алексей Беспрозванных.

«Спрос на льготные авиабилеты большой, обратился за дополнительным финансированием. Благодаря содействию Минтранса региону в ближайшее время направят ещё 480 млн рублей на субсидированные авиабилеты для льготных категорий граждан, а также жителей региона», — написал глава региона.

Жители Калининградской области в 2025 году отмечают проблемы с покупкой субсидированных билетов на летний сезон на фоне роста цен на авиаперевозки. В Росавиации ранее на запрос «Нового Калининграда» сообщили, что в рамках программы субсидирования авиакомпаниям компенсируется каждый перевезенный пассажир, к ним равнозначно относятся как жители Калининградской области, так и отдельные категории пассажиров. Сообщить, сколько жителей Калининградской области воспользовались программой субсидирования, в федеральном ведомстве не смогли.

Беспрозванных также рассказал, что власти прорабатывают возможность дополнительного финансирования морских перевозок. Во время рабочей встречи в Москве он обсудил с министром транспорта Андреем Никитиным статус по строительству двух паромов для калининградского морского направления по поручению президента. Помимо этого, губернатор рассказал, что проектирование модернизации инфраструктуры электротранспорта и трамваев в Калининграде планируется начать в следующем году. Для ускорения строительства моста через Преголю власти рассмотрели вопрос о выделении опережающего финансирования.

«В повестке — своевременная реконструкция железнодорожного паромного комплекса в Балтийске и автомобильно-железнодорожного в Усть-Луге. Это позволит увеличить пропускную способность паромных комплексов на 4 млн тонн грузов в год», — рассказал Беспрозванных.

Об увеличении пропускной способности паромной линии сообщалось в середине августа. Тогда замдиректора Северо-Западного бассейнового филиала «Росморпорта» Андрей Мошков рассказал о предстоящей модернизации железнодорожного выставочного парка ЖДПК, которая предполагает строительство дополнительных железнодорожных путей. В результате вместимость парка, по его словам, должна увеличиться с 200 до 320 вагонов.