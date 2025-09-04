В Калининграде планируют обучить за счёт бюджета ещё 80 экскурсоводов

В Калининграде завершён приём заявок на бюджетное обучение экскурсоведению в 2025 году. Об этом сообщили в региональном министерстве по культуре и туризму.

Обучение проводится в Балтийском федеральном университете им. И. Канта по программе профессиональной переподготовки. Отобранные по итогам конкурса участники обучаются за счёт бюджета в рамках государственной программы Калининградской области «Туризм». В этом году такая возможность появилась у 80 человек.

Программа профессиональной переподготовки занимает три месяца и включает вечерние занятия в аудитории и практические выездные экскурсии.

Образовательные курсы по направлению «экскурсоведение» министерство по культуре и туризму Калининградской области организует совместно с БФУ им. И. Канта ежегодно с 2015 года. За этот период переподготовку за счёт областного бюджета прошли более 500 специалистов, большинство из которых работают по туристическому профилю в регионе.

По данным министерства, в Калининградской области сейчас работает порядка 600 экскурсоводов и гидов-переводчиков. Из них 422 аттестованы по единым для всех регионов правилам.

В марте 2025 года региональные власти начали проводить рейды по выявлению нелегальных экскурсоводов. В минконтроля тогда же подчеркнули, что запись на аттестацию в региональном министерстве по культуре и туризму не дает права на работу гидом — нужна именно аттестация.

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак посоветовал жаловаться на некачественные экскурсии в региональное министерство контроля. Эту мысль он озвучил в эфире Центра управления регионом 22 августа после того, как ему сообщили о ряде недостоверных фактов, транслируемых аудиогидами.