Калининградской области не согласовали сроки рекультивации полигона ТБО в Круглово

Сроки рекультивации работающего с 1974 года полигона ТБО в Круглово, заявленные министром природных ресурсов и экологии Оксаной Астаховой в пятницу, 22 августа, не устроили главу федерального Минприроды Александра Козлова. Об этом он заявил в тот же день после совещания в региональном правительстве.

«Мы не согласовали те сроки, которые были названы. Почему? Потому что перед коллегами стоит задача уменьшить их и доложить, что можно сделать быстрее, потому что для Калининградской области это важный вопрос», — пояснил Козлов.

Козлов добавил, что вывоз отходов в другие регионы России и в соседние страны пока невозможен. Он также отметил, что образование отходов будет только увеличиваться из-за роста турпотока. Далее министр заявил, что в Калининградской области «пять точек, в которых должны быть решены вопросы обработки мусора».

Региональному министерству он предложил подготовить подробные графики создания новых мощностей по утилизации, переработке и захоронению отходов.

В ходе рабочего выезда на полигон в Круглово Оксана Астахова заявила, что у него ещё есть техническая возможность вместить отходы. При этом проектных мощностей по его расширению уже нет.

Далее Астахова сообщила, что по полигону в Круглово есть решение суда, которое вынуждает остановить эксплуатацию полигона. При этом минприроды подало апелляцию, чтобы доказать, что возможность физического захоронения отходов всё ещё сохраняется.

Региональный министр выражала готовность заняться рекультивацией полигона в 2030 году, для чего уже в 2028 году потребовалось бы выделение средств (объём финансирования на рекультивацию, по ее словам, от 2,4 до 3,5 млрд рублей).

Отметим, что в июле текущего года в региональном минприроды сообщали, что закрытие полигона ТБО в Круглово планируется в этом году. В марте 2025 года в минприроды обещали, что в июле 2025 года в Калининградской области останется всего два действующих полигона ТБО: в Барсуковке (Советский округ) и в Жаворонково (Гусевский округ). Тогда же начальник отдела регулирования обращения с отходами производства и потребления Ольга Кудрявцева рассказала «Новому Калининграду», что на текущий момент Круглово используется как резервный полигон, и закрыться он должен, согласно территориальной схеме, вероятнее всего, в середине лета текущего года.