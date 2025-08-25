Школа на Левитана первой из концессионных «подходит к финишу» судебных тяжб

Первой из концессионных школ региона «подходит к финишу» судебных разбирательств школа на ул. Левитана в Калининграде. Об этом сообщила министр образования области Светлана Трусенёва в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«На сегодняшний момент идут судебные разбирательства. Первой к финишу подходит школа по юго-востоку в городе Калининграде. Мы надеемся, что все разбирательства завершатся в этом году и мы сможем уже со следующего года приступить к её строительству. Соответственно, две школы Гурьевского района (на ул. Лазурной и в пос. Луговое — прим. „Нового Калининграда“) также находятся пока в процессе судебных разбирательств и также, как только будут окончательные решения, мы тоже поступим к их застройке», — рассказала министр.

Как заявил в ходе заседания бюджетного комитета Законодательного собрания Калининградской области 21 мая спикер парламента Андрей Кропоткин, концессия является неудачной формой строительства школ.

«Почему была выбрана эта модель? Потому что она позволяет нам свои обязательства за строительство этой школы распределить на 15 лет и, соответственно, начать строительство большего количества школ и быстрее ввести их в эксплуатацию, нежели бы мы могли это делать только за счёт средств бюджета», — пояснила Светлана Трусенёва.

Как ранее сообщал губернатор Алексей Беспрозванных, три школы, которые начинали возводить по концессии в Калининградской области, будут достроены ориентировочно в течение двух лет.