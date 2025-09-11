Мэрия выиграла иск о расторжении концессии по школе на ул. Левитана

Администрация Калининграда выиграла иск о расторжении концессионного соглашения с ООО «Школа на Юго-Востоке Калининграда» на строительство образовательного учреждения на ул. Левитана. Как сообщает портал «Rugrad», решение не вступило в силу и может быть обжаловано в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде.

Горвласти добивались разрыва концессионного соглашения от 22 апреля 2022, а также взыскания денежных средств в виде капитального гранта 396,4 млн руб., неустойки 2,98 млн руб., расходов на проведение судебной экспертизы 1,7 млн руб. и госпошлины на 2,57 млн руб. (всего 403,65 млн руб.).

Изначально при подаче иска в сентябре 2024 года администрация Калининграда требовала взыскать 589,1 млн руб. в качестве капитального гранта и неустойку в размере 1,26 руб. за период с января по сентябрь 2024 года. Таким образом, концессионер за год выполнил работы на 192,7 млн руб. — 32,7% от всего объема предполагавшихся, пишет «Rugrad».

Кроме того, мэрия в первой инстанции добилась расторжения договора аренды земельного участка 39:15:141717:979 от 13 июля 2022 года, на котором находится недострой школы, и признания права собственности городского округа «Город Калининград» на объект незавершенного строительства со степенью готовности всего 9,77%.

Получить комментарий у ООО «Школа на Юго-Востоке Калининграда» «Новому Калининграду» не удалось.

О заключении договора концессии на строительство школы на ул. Левитана на 1,1 тыс. мест глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила в мае 2022 года. В январе 2023 стало известно, что начало работ пришлось отложить из-за возросшей стоимости строительных материалов. В феврале того же года председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков назвал новый срок — 2024 год. В апреле 2024 года экс-губернатор Антон Алиханов сообщил, что срок сдачи школы вновь может сдвинуться: «Концессионер, уже очевидно, не успевает сдать её к сентябрю, но в этом году она должна быть готова». О том, что власти и концессионер находятся в судах, стало известно в январе этого года.

Строительство школы, которое реализуется в рамках национального проекта «Образование», в связи с отставанием от графика находится на контроле прокуратуры. Как заявляла ранее Елена Дятлова, начать достраивать школу власти смогут не раньше 2026 года.

В ходе заседания бюджетного комитета Законодательного собрания Калининградской области 21 мая спикер парламента Андрей Кропоткин отметил, что концессия является неудачной формой строительства школ.

В августе 2025 года министр образования Светлана Трусенева сообщила, что школа на ул. Левитана первой из концессионных школ региона «подходит к финишу» судебных разбирательств.