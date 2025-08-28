«Аэрофлот» возобновил продажи субсидированных билетов на калининградском направлении

«Аэрофлот» возобновил продажи субсидированных перевозок из Калининграда.Об этом в среду, 27 августа, сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Воспользоваться субсидированными перевозками могут жители Калининграда, учащиеся очных форм вузов Калининградской области, а также льготные категории граждан. Оформить билеты можно онлайн — на сайте или в мобильном приложении, а также в офисах собственных продаж и в уполномоченных агентствах. Подробности — на сайте Аэрофлота, в разделе „Субсидированные перевозки“», — говорится в сообщении.

Напомним, 15 августа стало известно, что губернатор Алексей Беспрозванных запросил у председателя Правительства Михаила Мишустина и министра транспорта Андрея Никитина дополнительные субсидии на авиаперевозки в Калининградскую область. Спустя десять дней власти региона сообщили, что Калининградской области пообещали выделение почти 500 млн рублей на субсидированные авиабилеты в ближайшее время.