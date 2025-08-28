«Аэрофлот» возобновил продажи субсидированных билетов на калининградском направлении

Все новости по теме: Авиаперевозки

«Аэрофлот» возобновил продажи субсидированных перевозок из Калининграда.Об этом в среду, 27 августа, сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Воспользоваться субсидированными перевозками могут жители Калининграда, учащиеся очных форм вузов Калининградской области, а также льготные категории граждан. Оформить билеты можно онлайн — на сайте или в мобильном приложении, а также в офисах собственных продаж и в уполномоченных агентствах. Подробности — на сайте Аэрофлота, в разделе „Субсидированные перевозки“», — говорится в сообщении.

Напомним, 15 августа стало известно, что губернатор Алексей Беспрозванных запросил у председателя Правительства Михаила Мишустина и министра транспорта Андрея Никитина дополнительные субсидии на авиаперевозки в Калининградскую область. Спустя десять дней власти региона сообщили, что Калининградской области пообещали выделение почти 500 млн рублей на субсидированные авиабилеты в ближайшее время.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter