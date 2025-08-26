Власти о восстановлении ж/д путей в Янтарный: вопрос прорабатывается

Областные власти прорабатывают вопрос восстановления железнодорожного транспорта в Янтарный. Об этом сообщило региональное министерство развития инфраструктуры в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных.

К главе региона под постом о встрече с министром транспорта РФ Андреем Никитиным обратилась жительница области. Она отметила, что ей жаль из-за того, «что вопрос ж/д путей в Янтарный не рассмотрели». Отвечать пришло мининфраструктуры.

«Связались с железной дорогой. Сейчас совместно с федеральными органами исполнительной власти прорабатывается вопрос восстановления железнодорожной инфраструктуры в Янтарный. Будем держать в курсе, следите, пожалуйста, за новостями», — написало ведомство.

В апреле 2024 года Андрей Ермак в общении с «Новым Калининградом» сообщил, что окончательное решение о строительстве железнодорожной ветки в Янтарный до сих пор не принято, и по этому поводу есть лишь «очень-очень предварительные размышления».

Напомним, что Калининградская железная дорога приступила к демонтажу железнодорожных путей, ведущих в Янтарный, в декабре 2017 года. Летом 2023 года в региональном министерстве развития инфраструктуры говорили, что железная дорога в Янтарный появится только после того, как в курортном поселке появится круглогодичная туристическая инфраструктура.

