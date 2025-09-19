Главный архитектор Зеленоградского округа: ж/д-ветку в Янтарный уже проектируют

Железнодорожную ветку в Янтарный уже начали проектировать. С таким сообщением во время обсуждения проекта «Белой Дюны» на форуме «Экоберег-2025» в Светлогорске выступил главный архитектор Зеленоградского округа Денис Крыщенко.

Разговор о возобновлении ж/д-сообщения начал главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин.

«У нас есть возможность воссоздания железнодорожного сообщения. Естественно, решение будут принимать Российские железные дороги. Была у нас ветка такая. Она демонтирована, но предпосылки появления такого жилого образования существенно увеличивают эти шансы», — отметил Костромин.

В продолжение темы возвращения ж/д-сообщения с Янтарным Денис Крыщенко отметил, что около месяца назад архитекторы и чиновники округа собирались в правительстве Калининградской области с представителями КЖД для обсуждения этой темы.

«Они сейчас уже занимаются проектированием и восстановлением этой ветки, — заявил Крыщенко. — То есть транспортная инфраструктура в виде электрички будет восстановлена. Она будет обеспечивать как этот город (Крыщенко имел в виду проект „Белая Дюна“ — прим. „Нового Калининграда“), так и Янтарный».

В конце августа этого года областные власти сообщили, что прорабатывают вопрос восстановления железнодорожного транспорта в Янтарный. Соответствующий комментарий появился тогда от министерства развития инфраструктуры на странице губернатора Алексея Беспрозванных.

В апреле 2024 года Андрей Ермак в общении с «Новым Калининградом» сообщил, что окончательное решение о строительстве железнодорожной ветки в Янтарный до сих пор не принято, и по этому поводу есть лишь «очень-очень предварительные размышления».

Напомним, что Калининградская железная дорога приступила к демонтажу железнодорожных путей, ведущих в Янтарный, в декабре 2017 года. Летом 2023 года в региональном министерстве развития инфраструктуры говорили, что железная дорога в Янтарный появится только после того, как в курортном поселке появится круглогодичная туристическая инфраструктура.