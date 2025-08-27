На продолжение благоустройства в парке Гагарина выделяют более 400 млн рублей

На благоустройство парка Гагарина в Московском районе Калининграда, где в начале этого была официально открыта «космическая» детская площадка, выделяют около 411 млн рублей. О том, что эти средства намерены осваивать в течение 2026 и 2027 года, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда.

Заключение контракта на второй этап благоустройства ожидается уже в текущем году. Об этом после оперативного совещания в мэрии города сообщила журналистам глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«На парк Гагарина у нас были предусмотрены денежные средства в текущем году, и мы планировали делать второй этап, — пояснила она. — Сейчас мы или вышли на торги или находимся в торгах. Работу начнем в текущем году с переходом на 2026. Так как мы идем в более позднюю контрактацию, то, скорее всего, будем уменьшать сумму лимитов текущего года, чтобы не было неосвоения».

В июне 2023 года парк Гагарина занял первое место по итогам голосования за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год.