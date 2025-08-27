На продолжение благоустройства в парке Гагарина выделяют более 400 млн рублей

На благоустройство парка Гагарина в Московском районе Калининграда, где в начале этого была официально открыта «космическая» детская площадка, выделяют около 411 млн рублей. О том, что эти средства намерены осваивать в течение 2026 и 2027 года, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда.
Заключение контракта на второй этап благоустройства ожидается уже в текущем году. Об этом после оперативного совещания в мэрии города сообщила журналистам глава администрации Калининграда Елена Дятлова.
«На парк Гагарина у нас были предусмотрены денежные средства в текущем году, и мы планировали делать второй этап, — пояснила она. — Сейчас мы или вышли на торги или находимся в торгах. Работу начнем в текущем году с переходом на 2026. Так как мы идем в более позднюю контрактацию, то, скорее всего, будем уменьшать сумму лимитов текущего года, чтобы не было неосвоения».
В июне 2023 года парк Гагарина занял первое место по итогам голосования за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год.На обустройство детской площадки ранее было выделено 77,5 млн рублей. Победившая на аукционе компания «Техстрой Проект» согласилась выполнить работы за 71, 6 млн. Официальное открытие комплекса состоялось в начале февраля этого года.