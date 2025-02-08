Работавшую больше месяца «космическую» детскую площадку открыли официально (фото)

Фото: центр сопровождения инициатив Десятилетия науки и технологий в России

В калининградском парке имени Юрия Гагарина 7 февраля состоялось официальное открытие «космической» детской площадки. Как сообщили в центре сопровождения инициатив Десятилетия науки и технологий в России, мероприятие провели «в честь Дня российской науки».

По мнению присутствовавшего на открытии министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области Сергея Черномаза, на новой площадке дети «смогут в игровой форме познакомиться с основами астрономии и космонавтики, узнать о планетах и звёздах, о том, как устроено космическое пространство».

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова напомнила, что это «вторая такая площадка в стране». «Она уже полюбилась юным калининградцам. Детское игровое пространство протяжённостью 130 метров включает комплекс тематического развивающего и познавательного игрового оборудования. Её сделали на средства государственной программы „Жильё и городская среда“», — рассказала Дятлова.

На территории площадью 1991 кв. метр размещены девятиметровая детская космическая горка, тренажёр для развития вестибулярного аппарата, интерактивный шар, объясняющий основы астрономии, летающие тарелки с батутами и детская центрифуга для моделирования перегрузок. Кроме того, площадка включает около 15 игровых объектов, таких как комплекс «Планета» с подсветкой, научно-игровая «Солнечная система», комплекс для развития координации движений «Волна», «Озон-мини», батут, гироскоп.

Как сообщается, все проекты научных детских площадок проходят обязательную проверку экспертной группы при координационном комитете по проведению Десятилетия науки и технологий в России. В её состав входят учёные, психологи, проектировщики научно-популярных музеев, а также представители органов исполнительной власти и общественных организаций. Предполагается, что такой подход обеспечивает сочетание образовательного элемента, игрового формата и соблюдения всех необходимых стандартов безопасности для детских игровых пространств.

Научные детские площадки оснащены QR-кодами, которые ведут на сайт Десятилетия науки и технологий «Наука.рф». Они предоставляют доступ к образовательному контенту: статьям и видеороликам, объясняющим базовые научные законы, рассказывающим о разработках российских учёных, ведущих научных центрах области, а также о кружках и секциях, доступных детям в регионе.

Основные элементы «космической» площадки смонтировали в декабре 2024 года. Оборудование, которое было произведено в Челябинске, превосходит по масштабам все площадки, которые ранее открывались на территории города. «Это вторая подобная площадка в России, но с такой вот высокой башней первая, — сообщил руководитель „Дирекции ландшафтных парков“ Андрей Карачинов. — Похожая установлена в Обнинске, но с таким высоким элементом это первая в России. Самый высокий элемент 9,9 метра по верхнему уровню».

Карачинов отметил, что в плане безопасности в новом пространстве всё продумано, но только в том случае, если дети будут перемещаться внутри игровых элементов. На первое время к площадке планировали прикрепить оператора, который должен направлять детей и объяснять родителям, как пользоваться комплексом правильно.

Следующим этапом развития парка должно стать создание музея космоса под открытым небом. Параллельно с этим планируют переделать входную группу.

Ранее власти Калининграда выделили на обустройство детской площадки в парке имени Гагарина 77,5 млн рублей. Победившая на аукционе компания «Техстрой Проект» согласилась выполнить работы за 71, 6 млн. В конце июля стало известно, что создание площадки поставлено на паузу.

В новогодние праздники вандалы попытались повредить оборудование «космической» детской площадки. Их остановили сотрудники ЧОП. Руководителю Дирекции ландшафтных парков Андрею Карачинову поручили заключить контракт с частным охранным предприятием, которое будет круглосуточно охранять игровые элементы, установленные в парке.

В июне 2023 года парк Гагарина занял первое место по итогам голосования за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год.