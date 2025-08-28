Выделенку для общественного транспорта и СИМ на Ленинском сдвинули на конец августа

Выделенку для общественного транспорта и СИМ на Ленинском сдвинули на конец августа
Фото: пресс-служба администрации Калининграда
Все новости по теме: Транспортные проблемы

Выделенные полосы для общественного транспорта на отрезке Ленинского проспекта от гостиницы «Калининград» до площади Победы, а также разметка на проезжей части для СИМ и велосипедов появятся не раньше последних чисел августа. О том, что работы с начала месяца были сдвинуты на конец, журналистам рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов. Он отметил, что городу удалось получить проект организации дорожного движения на этот объект и согласовать работы с Госавтоинспекцией, однако подрядчик пока не выполнил работы из-за сложных погодных условий.

«Как только установится сухая погода, мы выходим на объект. Предварительно, по прогнозу погоды, это четверг-пятница, — сообщил Романов. — Подрядчик готов. Если сейчас выйти на объект, то можно заметить, что там уже была так называемая пристрелка».

После нанесения разметки на указанном участке появятся соответствующие дорожные знаки.

Романов объяснил, что новая разметка позволит сократить число наездов самокатчиков на пешеходов, а также снизит число таких видов дорожных транспортных происшествий, как падение пассажира в общественном транспорте. Кроме того, новая разметка должна «наладить ритмичность» в движении автобусов и троллейбусов и транслировать этот опыт на другие улицы города.

О том, что власти Калининграда намерены увеличить количество выделенных полос для общественного транспорта в 2025 году — «когда будут благоприятные погодные условия», глава администрации города Елена Дятлова рассказала в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» в январе 2025 года.

Она также напомнила, что выделенные линии уже есть на Тополиной аллее, участке улично-дорожной сети около Южного вокзала, частично — на улице Железнодорожной.

Выделенная полоса на Тополиной аллее появилась в сентябре 2023 года. Тогда власти сообщали, что тиражировать опыт они будут только в случае, если эффект от нововведения окажется положительным. О планах обустроить «выделенки» на части Ленинского проспекта и ул. Черняховского стало известно в 2023 году.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter