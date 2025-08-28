Выделенку для общественного транспорта и СИМ на Ленинском сдвинули на конец августа

Выделенные полосы для общественного транспорта на отрезке Ленинского проспекта от гостиницы «Калининград» до площади Победы, а также разметка на проезжей части для СИМ и велосипедов появятся не раньше последних чисел августа. О том, что работы с начала месяца были сдвинуты на конец, журналистам рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов. Он отметил, что городу удалось получить проект организации дорожного движения на этот объект и согласовать работы с Госавтоинспекцией, однако подрядчик пока не выполнил работы из-за сложных погодных условий.

«Как только установится сухая погода, мы выходим на объект. Предварительно, по прогнозу погоды, это четверг-пятница, — сообщил Романов. — Подрядчик готов. Если сейчас выйти на объект, то можно заметить, что там уже была так называемая пристрелка».

После нанесения разметки на указанном участке появятся соответствующие дорожные знаки.

Романов объяснил, что новая разметка позволит сократить число наездов самокатчиков на пешеходов, а также снизит число таких видов дорожных транспортных происшествий, как падение пассажира в общественном транспорте. Кроме того, новая разметка должна «наладить ритмичность» в движении автобусов и троллейбусов и транслировать этот опыт на другие улицы города.

О том, что власти Калининграда намерены увеличить количество выделенных полос для общественного транспорта в 2025 году — «когда будут благоприятные погодные условия», глава администрации города Елена Дятлова рассказала в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» в январе 2025 года.

Она также напомнила, что выделенные линии уже есть на Тополиной аллее, участке улично-дорожной сети около Южного вокзала, частично — на улице Железнодорожной.

Выделенная полоса на Тополиной аллее появилась в сентябре 2023 года. Тогда власти сообщали, что тиражировать опыт они будут только в случае, если эффект от нововведения окажется положительным. О планах обустроить «выделенки» на части Ленинского проспекта и ул. Черняховского стало известно в 2023 году.