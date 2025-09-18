Цену лизинга 20 троллейбусов для Калининграда снизили на торгах на 167 млн рублей

Победителем аукциона на лизинг 20 троллейбусов для Калининграда стало АО «Межрегиональная лизинговая компания», снизившее цену на 167,7 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

При начальной стоимости контракта чуть менее 860 млн рублей «МЛК» предложила цену 692,3 млн. В торгах также участвовали АО «Сбербанк Лизинг» с ценовым предложением 831,5 млн рублей, ООО «Торговый дом Электротехмонтаж» (713,7 млн руб.). Заявку ООО «ТТЛ» отклонили в связи с тем, что компания предложила модель троллейбуса, которая имеет варианты исполнения с количеством посадочных мест в салоне от 25 до 31 (необходимо было 34). Речь шла о модели Volgabus «Пересвет».

Подрядчик должен передать имущество до 1 декабря 2025 года. Троллейбусы переходят в собственность АО «Калининград-ГорТранс» по истечении срока договора при условии выполнения всех финансовых обязательств.

Ранее губернатор региона Алексей Беспрозванных сообщил о том, что на покупку новых троллейбусов Калининградской области выделяют 500 млн рублей. 15 августа стало известно, что Минпромторг России внёс проект распоряжения о выделении Калининградской области из федерального бюджета 500 млн руб. на софинансирование расходов региона на закупку 20 троллейбусов.

По словам главы администрации Калининграда Елены Дятловой, новые троллейбусы планируют направить в том числе в Чкаловск, заместив там автобусы, а высвободившийся подвижной состав перенаправить в числе прочего в Московский район Калининграда.