Работы по ликвидации провала на ул. Чайковского продлили ещё на две недели (фото)

Работы по ликвидации провала на ул. Чайковского продлили ещё на две недели (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Все новости по теме: Коммунальные проблемы

Работы по ликвидации провала на улице Чайковского в Калининграде продлили ещё на две недели. О том, что движение по улице смогут открыть не раньше конца сентября, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного «Водоканала». Его официальный представитель заявил, что на текущий момент завершены подготовительные работы по согласованию раскопок с собственниками смежных коммуникаций и на этой неделе коммунальщики смогут приступить к замене участка трубопровода под дорогой и пешеходной зоной.

«Из-за погодных условий и большого количества времени на откачку воды из провала, а также согласования раскопок завершение ремонтных работ продлится еще на две недели, — сообщили в пресс-службе „Водоканала“. — После осуществления благоустройства территории движение на участке ул. Чайковского будет открыто в срок до конца сентября».

Напомним, что во вторник, 26 августа, на улице Чайковского спецтехника предприятия «Водоканал» по откачке септиков провалилась передними колёсами в яму, образовавшуюся посередине проезжей части. В пресс-службе «Водоканала» тогда сообщили, что «причиной провала стали обильные осадки, которые переполнили хозяйственно-бытовую канализацию на участке сети», тем самым «не предназначенный для таких объемов трубопровод дал течь».

Изначально сообщалось, что работы по санации трубопровода на перекрёстке улиц Чайковского и Алябьева займут около недели.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter