Работы по ликвидации провала на ул. Чайковского продлили ещё на две недели (фото)

Работы по ликвидации провала на улице Чайковского в Калининграде продлили ещё на две недели. О том, что движение по улице смогут открыть не раньше конца сентября, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного «Водоканала». Его официальный представитель заявил, что на текущий момент завершены подготовительные работы по согласованию раскопок с собственниками смежных коммуникаций и на этой неделе коммунальщики смогут приступить к замене участка трубопровода под дорогой и пешеходной зоной.

«Из-за погодных условий и большого количества времени на откачку воды из провала, а также согласования раскопок завершение ремонтных работ продлится еще на две недели, — сообщили в пресс-службе „Водоканала“. — После осуществления благоустройства территории движение на участке ул. Чайковского будет открыто в срок до конца сентября».

Напомним, что во вторник, 26 августа, на улице Чайковского спецтехника предприятия «Водоканал» по откачке септиков провалилась передними колёсами в яму, образовавшуюся посередине проезжей части. В пресс-службе «Водоканала» тогда сообщили, что «причиной провала стали обильные осадки, которые переполнили хозяйственно-бытовую канализацию на участке сети», тем самым «не предназначенный для таких объемов трубопровод дал течь».