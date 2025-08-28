Арестованную за взятку от директора крематория сотрудницу УМВД оставили под стражей

Сотрудница полиции, обвиняемая в получении взятки от директора ООО «Калининградский крематорий», оставлена под стражей. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

«Постановлением Центрального районного суда от 15 августа 2025 года в отношении Х., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 октября 2025 года. Документ был обжалован. Калининградский областной суд признал его законным и обоснованным», — говорится в сообщении.

Ранее в четверг директору ООО «Калининградский крематорий» Сергею Балекину, подозреваему в даче взятки, также не удалось оспорить заключение в СИЗО.

Напомним, директора «Калининградского крематория» задержали в середине августа. 15-го числа его отправили в СИЗО до 13 октября. Позже стало известно, что под подозрение в продаже информации об умерших в регионе попала сотрудница регионального управления МВД России.

