Директору калининградского крематория Сергею Балекину не удалось оспорить арест

Директору калининградского крематория Сергею Балекину не удалось оспорить арест
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Коррупция

Директору ООО «Калининградский крематорий» Сергею Балекину, подозреваему в даче взятки, не удалось оспорить заключение в СИЗО. Постановление Центрального районного суда от 15 августа оставили без изменений по итогам апелляционной жалобы, рассмотрение которой прошло в Калининградском областном суде 28 августа.

На заседании стало известно, что Балекин пытался дать взятку сотруднику полиции по фамилии Харина за получение информации о смерти граждан на территории Калининградской области. За это предприниматель предлагал ей 36 тыс. рублей. Заслушав мнения защиты и гособвинения, судья отказал адвокату Балекина в ходатайстве о назначении более мягкой меры пресечения.

Директора «Калининградского крематория» задержали в середине августа. 15-го числа его отправили в СИЗО до 13 октября. Позже стало известно, что под подозрение в продаже информации об умерших в регионе попала сотрудница регионального управления МВД России. По данным источника «Нового Калининграда», она помещена под домашний арест. Её защитники также подали жалобу на решение суда.

Редакция обратилась за комментарием в ООО «Калининградский крематорий». Там сообщили, что ничего не знали о задержании Сергея Балекина. В СУ СК РФ по Калининградской области информацию не комментировали.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter