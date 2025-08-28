Директору калининградского крематория Сергею Балекину не удалось оспорить арест

Директору ООО «Калининградский крематорий» Сергею Балекину, подозреваему в даче взятки, не удалось оспорить заключение в СИЗО. Постановление Центрального районного суда от 15 августа оставили без изменений по итогам апелляционной жалобы, рассмотрение которой прошло в Калининградском областном суде 28 августа.

На заседании стало известно, что Балекин пытался дать взятку сотруднику полиции по фамилии Харина за получение информации о смерти граждан на территории Калининградской области. За это предприниматель предлагал ей 36 тыс. рублей. Заслушав мнения защиты и гособвинения, судья отказал адвокату Балекина в ходатайстве о назначении более мягкой меры пресечения.

Директора «Калининградского крематория» задержали в середине августа. 15-го числа его отправили в СИЗО до 13 октября. Позже стало известно, что под подозрение в продаже информации об умерших в регионе попала сотрудница регионального управления МВД России. По данным источника «Нового Калининграда», она помещена под домашний арест. Её защитники также подали жалобу на решение суда.

Редакция обратилась за комментарием в ООО «Калининградский крематорий». Там сообщили, что ничего не знали о задержании Сергея Балекина. В СУ СК РФ по Калининградской области информацию не комментировали.