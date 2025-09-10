Прокуратура: капремонт школы в Балтийске значительно отстаёт от графика (фото)

Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области





Работы по капитальному ремонту школы № 4 в Балтийске проводятся со значительным отставанием от графика. Такие результаты показала проверка прокуратуры Калининградской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Объект посетил 9 сентября исполняющий обязанности прокурора области Владимир Родин. «В ходе выезда установлено значительное отставание от графика работ по капитальному ремонту школы в Балтийске, а также высказаны существенные замечания по качеству работ, выполняемых ООО „РСУ Панорама-Люкс“. Кроме того, этот же подрядчик, заключивший контракт на благоустройство сквера у железнодорожного вокзала, фактически не приступил к выполнению работ. В связи с этим в отношении данной организации будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении. Получить оперативный комментарий представителей компании редакции не удалось.

Также и.о. прокурора посетил школу посёлка Васильково Гурьевского округа. «Проверкой в школе пос. Васильково установлено, что темпы работ в настоящее время активизированы, приняты меры по устранению ранее выявленных недостатков. Владимир Родин дал поручение прокурору Гурьевского района с выходом на место обеспечить постоянный контроль за ходом выполнения работ», — отметили в прокуратуре.

Капитальный ремонт здания и спортивного зала школы № 4 имени В.Н. Носова в Балтийске оценили в 63 млн рублей. Завершить его было необходимо до 31 августа 2025 года. О том, что подрядчик не успевает провести работы в срок, прокуратура сообщила в середине августа. Тогда готовность объекта оценивалась в 12%. Директору подрядной организации было внесено представление. При этом в конце августа готовность школы оценили в 7%. Как уточняла врио главы администрации городского округа Ольга Матасова, «7% — это закрытые работы подрядчиком, то есть предоставленные акты», а по факту выполнено 40% работ. По словам министра образования региона Светланы Трусенёвой, ведётся претензионная работа. Губернатор Алексей Беспрозванных предложил вносить подобных проблемных подрядчиков в чёрный список.

Учеников временно «переселили» в другой корпус учреждения, здание бывшей школы № 6. Власти муниципалитета заявили о планах завершить ремонт «до ноября».