Эксперт: «Танец» Брахерта — это редчайшая находка, нуждающаяся в экспонировании (фото)

Фото предоставлено Денисом Дунаевским
Найденная скульптура Германа Брахерта «Танец», считавшаяся до недавнего времени утраченной, нуждается хотя бы во временном экспонировании. Таким мнением с «Новым Калининградом поделилась» искусствовед, заведующий научно-экспозиционным отделом «Калининградского музея изобразительных искусств», кандидат педагогических наук и писатель Лада Сыроватко.

«Конечно же, мы знали о существовании бронзовой скульптурной группы „Танец“, созданной в ранний период творчества Германа Брахерта, — рассказала Сыроватко. — Ранний период особенно важен, потому что таких произведений мало, их можно практически по пальцам пересчитать. Тогда скульптор только начинал свою деятельность в нашем городе. Мы знали, что экспонировалась эта работа на художественной выставке в Кунстхалле с 1 мая по 15 июня 1921 года, но считали, что произведение утеряно. Весть о новом, о том, что творение мастера уцелело — это для нас огромная радость. Конечно, в свете этого события мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей эту радость с нами и со всеми калининградцами разделили и увидели этот шедевр. Тем более, что сейчас продолжается туристический сезон, калининградцы наслаждается „бабьим летом“, и проходимость музея у нас очень большая».

Лада Сыроватко напомнила, что «Музей изобразительных искусств» с момента своего основания ведёт исследовательскую деятельность, связанную с художественным наследием региона, а Герман Брахерт в этом наследии считается одним из ведущих мастеров. Кроме того, одна из магистральных тем музея — женские образы в искусстве, которой посвящены собрания, отдельные комплексы экспозиций и временные выставки.

«Как раз сейчас мы принимаем у себя масштабную выставку „Женщины барокко“ из музея-заповедника „Петергоф“, — продолжила Сыроватко. — Если бы „Танец“ Германа Брахерта оказался в коллекции музея пусть даже на временном хранении, скульптурная группа была бы помещена в широкий контекст эпохи, гения места и многочисленных интерпретаций женственности, причём связанных с нашим регионом: от античности, представленной в собрании Фрица фон Фаренгейта до современников скульптора. У нас находятся главные произведения Станислауса Кауэра: оригинальный „Гениус“, „После купания“ и „Юная Венера“. И, конечно, само сопоставление творческих манер разных мастеров было бы просто замечательным поводом поговорить и о Брахерте, и вообще о местной скульптуре, которая, безусловно, вылилась в отдельную школу. Мы очень надеемся, что такое экспонирование будет возможно на радость всем».

Ранее калининградский историк Денис Дунаевский сообщал «Новому Калининграду», что потомки Германа Брахерта высказывали мнение о том, что передача скульптуры в музей хотя бы на временное хранение была бы событием для региона. Сам новый владелец скульптуры, калининградский коллекционер Сергей Попов, сообщил, что рассчитывает в скором времени открыть собственный музей, где бы скульптура стала одним из центральных экспонатов.

