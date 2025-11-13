Реконструкцию аквариума под террариум в зоопарке оценили в 266 млн рублей

Реконструкция аквариума под террариум в Калининградском зоопарке обойдётся в 266 млн рублей при реализации проекта в течение двух ближайших лет. Администрация Калининграда внесла изменения в постановление об осуществлении капитальных вложений в объект муниципальной собственности 11 ноября 2025 года.

Указанные в новой версии постановления годы реализации проекта — 2020-2027. Полная сметная стоимость в ценах соответствующих лет — 266 707 910 рублей. Из них 15 797 650 рублей — стоимость проекта. Способ осуществления капитальных вложений — субсидия. Площадь застройки — 346,5 м². Общая площадь здания — 570 м².

В феврале 2023 года областные власти выделили почти 16,2 млн рублей на софинансирование реконструкции аквариума в Калининградском зоопарке. В постановлении, подписанном экс-губернатором Антоном Алихановым, было указано, что площадь реконструируемого объекта — 107,7 м². Тогда власти предполагали, что полная стоимость работ на объекте составит 92,66 млн рублей. Выделяемая региональным правительством субсидия должна была пойти только на разработку проектно-сметной документации.

В январе 2025 года госэкпертиза отклонила проект. Положительное заключений было получено в сентябре. Документацию готовили компания «Батлтрастсервис» из Калининграда и «Эксплуатация аквариумных систем» из Москвы. Предполагается, что в террариуме будут содержать крокодилов в зимний период. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году.