Минэнерго заявило о намерении удержать рост цен на бензин в пределах инфляции

Министерство энергетики РФ поставило задачу удержать рост цен на бензин на АЗС в этом году в пределах инфляции. Уже принятых мер достаточно, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев, пишет ТАСС.

«Наша основная задача — удерживать рост цен на бензин не выше инфляции. Тех мер, которые мы применили, сейчас, я думаю, будет достаточно. Посмотрим. Самое главное в этом, чтобы не было излишнего ажиотажа», — сказал министр.

Как отмечает издание со ссылкой на данные Росстата, рост стоимости бензина на АЗС в России с начала года по 1 сентября составил 6,7%, что больше чем на треть выше уровня инфляции за тот же период (4,1%). Рост стоимости бензина в рознице опережает инфляцию уже шестую неделю подряд (с 22 июля), до этого он был ниже среднего по стране увеличения уровня цен. С 26 августа по 1 сентября бензин подорожал на 0,3%, дизель — на 0,07%. При этом дефляция в РФ составила 0,08%.

Из-за завышения розничных цен на российских заправках заведено несколько уголовных дел. Об этом на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов под руководством зампреда Правительства РФ Александра Новака сообщил представитель Федеральной антимонопольной службы. Он отметил, что дела возбуждены «в отдельных регионах» (они не уточняются), и мониторинг цен будет продолжен.