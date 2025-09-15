В России с начала года цены на топливо на АЗС выросли более чем на 7%

В России с начала года цены на топливо на АЗС выросли более чем на 7%
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
В России розничные цены на бензин с начала года выросли на 7,2%, обогнав инфляцию более чем в полтора раза, хотя темпы все еще значительно отстают от оптового сегмента. Сдержанный рост в рознице аналитики объясняют активным контролем со стороны ФАС, а основное влияние на цены — акцизами и логистическими издержками. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным исследовательской группы «Петромаркет», средняя по России розничная цена АИ-92 на 5 сентября составляла 60,1 руб. за литр, а АИ-95 — 64,7 руб. за литр. В обоих случаях это на 2,7% выше, чем показатели 1 августа. Относительно 2 августа 2024 года котировки прибавили 10% для АИ-92 и 9,5% для АИ-95. С января по сентябрь 2025 года стоимость бензина на АЗС выросла на 7,21%, обогнав общую инфляцию, которая составляла 4,03%.

Рост розничных цен на бензин значительно отстает от динамики оптового сегмента, отметил старший аналитик БКС Кирилл Бахтин. Сдержанные темпы роста цен в рознице он объясняет активным контролем со стороны ФАС. По оценке аналитика, наиболее значительный рост цен на топливо наблюдается в регионах с высоким потреблением, особенно в центре России и Московской области.

В ФАС заявили, что они осуществляют постоянный мониторинг цен на топливо на 12 тыс. АЗС и в случае выявления необоснованного роста стоимости применяют меры антимонопольного реагирования. "Сейчас в ряде территориальных органов рассматривается вопрос о применении мер к хозяйствующим субъектам, которые занимают доминирующее положение",— сказали в службе.

Напомним, что из-за завышения розничных цен на российских заправках заведено несколько уголовных дел. В сентябре стало известно, что Министерство энергетики РФ поставило задачу удержать рост цен на бензин на АЗС в этом году в пределах инфляции.

Мининфраструктуры Калининградской области заявило, что рост цен на автомобильное топливо в регионе связан с увеличением закупочной цены.

