В Калининграде закрывается супермаркет «Виктория» на бульваре Любови Шевцовой (фото)

В Калининграде 8 сентября на реконструкцию закроется супермаркет «Виктория» на бульваре Любови Шевцовой, передаёт корреспондент «Нового Калининграда».

Оставшиеся товары в магазине распродают со скидками до 50%. Как следует из вывесок, они «не суммируются с другими скидками и со скидкой по карте. На акционные товары скидка рассчитывается от регулярной цены». 

Сама распродажа стартовала в четверг, 4 сентября, и продлится до закрытия. Несмотря на это, к вечеру первого дня проведения акции большинство полок в магазине оказались пустыми.

Фото: «Новый Калининград»

Калининградская торговая сеть «Виктория» была основана в начале 90-х годов прошлого века предпринимателями Николаем Власенко, Александром Зарибко и Владимиром Кацманом. В 2000-х в нее входили крупные супермаркеты «Виктория», а также магазины «Дешево» и «Квартал». В 2011 году основатели продали сеть федеральной группе компаний «Дикси». Комментируя тогда информацию о сделке, Николай Власенко говорил, что бренды ГК «Виктория» сохранятся, а магазины, находящиеся в Калининграде, не будут переименованы.

В августе 2023 года торговую сеть «Виктория» выкупила компания Х5 Group, владеющая сетью «Пятёрочка». Часть небольших магазинов «Виктория» переформатировали под «Пятерочку». При этом, как в январе 2025 года сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Василий Пушкин, новый формат магазинов «Пятерочка» призван сохранить образ «Виктории». По его словам, специально для Калининградской области в «Пятерочке» был разработан новый формат «Пятерочка XL», «который как раз максимально должен обеспечить сохранение образа „Виктории“ и того уровня качества, который был и поддерживался в торговых сетях».

В начале августа в Калининграде на реконструкцию закрылся торговый центр «Виктория» на 9 Апреля.

