Власти: открытие «Виктории» в новом формате вызвано современными потребностями

Переход магазинов «Виктория» к новому формату «возможно вызван современными потребностями и экономическими соображениями». Об этом сообщили представители регионального минэкпрома в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«Решения об открытии новых предприятий, торговых объектов принимаются исключительно самими хозяйствующими субъектами, исходя из экономических интересов компании, анализа рынка, конкурентной среды и других факторов. Возможно, переход магазина „Виктория“ к новому формату вызван современными потребностями и экономическими соображениями», — следует из ответа ведомства. В минэкпроме также добавили, что исполнительные органы не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность хозяйствующего субъекта.

Калининградская торговая сеть «Виктория» была основана в начале 90-х годов прошлого века предпринимателями Николаем Власенко, Александром Зарибко и Владимиром Кацманом. В 2000-х в нее входили крупные супермаркеты «Виктория», а также магазины «Дешево» и «Квартал». В 2011 году основатели продали сеть федеральной группе компаний «Дикси». Комментируя тогда информацию о сделке, Николай Власенко говорил, что бренды ГК «Виктория» сохранятся, а магазины, находящиеся в Калининграде, не будут переименованы.

В августе 2023 года торговую сеть «Виктория» выкупила компания Х5 Group, владеющая сетью «Пятёрочка». Часть небольших магазинов «Виктория» переформатировали под «Пятерочку». При этом, как в январе 2025 года сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Василий Пушкин, новый формат магазинов «Пятерочка» призван сохранить образ «Виктории». По его словам, специально для Калининградской области в «Пятерочке» был разработан новый формат «Пятерочка XL», «который как раз максимально должен обеспечить сохранение образа „Виктории“ и того уровня качества, который был и поддерживался в торговых сетях».

В начале августа в Калининграде на реконструкцию закрылся торговый центр «Виктория» на 9 Апреля, а в начале сентября — на бульваре Любови Шевцовой.