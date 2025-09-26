Власти: открытие «Виктории» в новом формате вызвано современными потребностями

Власти: открытие «Виктории» в новом формате вызвано современными потребностями
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Бизнес

Переход магазинов «Виктория» к новому формату «возможно вызван современными потребностями и экономическими соображениями». Об этом сообщили представители регионального минэкпрома в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«Решения об открытии новых предприятий, торговых объектов принимаются исключительно самими хозяйствующими субъектами, исходя из экономических интересов компании, анализа рынка, конкурентной среды и других факторов. Возможно, переход магазина „Виктория“ к новому формату вызван современными потребностями и экономическими соображениями», — следует из ответа ведомства. В минэкпроме также добавили, что исполнительные органы не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность хозяйствующего субъекта.


Изображение: скриншот комментариев на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте»

Калининградская торговая сеть «Виктория» была основана в начале 90-х годов прошлого века предпринимателями Николаем Власенко, Александром Зарибко и Владимиром Кацманом. В 2000-х в нее входили крупные супермаркеты «Виктория», а также магазины «Дешево» и «Квартал». В 2011 году основатели продали сеть федеральной группе компаний «Дикси». Комментируя тогда информацию о сделке, Николай Власенко говорил, что бренды ГК «Виктория» сохранятся, а магазины, находящиеся в Калининграде, не будут переименованы.

В августе 2023 года торговую сеть «Виктория» выкупила компания Х5 Group, владеющая сетью «Пятёрочка». Часть небольших магазинов «Виктория» переформатировали под «Пятерочку». При этом, как в январе 2025 года сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Василий Пушкин, новый формат магазинов «Пятерочка» призван сохранить образ «Виктории». По его словам, специально для Калининградской области в «Пятерочке» был разработан новый формат «Пятерочка XL», «который как раз максимально должен обеспечить сохранение образа „Виктории“ и того уровня качества, который был и поддерживался в торговых сетях».

В начале августа в Калининграде на реконструкцию закрылся торговый центр «Виктория» на 9 Апреля, а в начале сентября — на бульваре Любови Шевцовой.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter