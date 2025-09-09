Эксперт: в регионах СЗФО сохраняется «жесткий» дефицит врачей

Среди регионов СЗФО нет ни одного, где было бы достаточно врачей, чтобы удовлетворить потребности рынка труда. Об этом сообщили эксперты платформы «hh».

Самый острый дефицит наблюдается в Архангельской области — всего 0,3 резюме на вакансию врача. Как уточняют эксперты, «нормальные» значения для рынка начинаются от 4. В Калининградской области этот показатель составляет 0,8. При этом самый высокий спрос на врачей в СЗФО (за исключение Санкт-Петербурга) наблюдается именно в этом регионе — 1,5 тыс. вакансий (17% от всех подобных в округе).

Наиболее конкурентные зарплаты врачам в этом году предлагают в Мурманской области (медиана — 102,5 тыс. руб.), в Санкт-Петербурге (100,3 тыс.), Ленинградской области и Республике Коми (по 100 тыс. руб.). В Калининградской области врачам в среднем предлагают 81,6 тыс. руб.

Напомним, что в декабре 2024 года на прямой линии губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что власти Калининградской области намерены решать проблему дефицита врачей за счёт мер социальной поддержки. Он также отметил, что в больницах региона не хватает 30% врачей при укомплектованности в 70%. Правительство области сотрудничает с БФУ им. Канта и выпускает ежегодно 150 специалистов. При нынешней нехватке на полноценное комплектование медучреждений понадобится несколько лет. В январе 2025 года Беспрозванных отмечал, что Калининградской области требуется 1050 медработников, в июле — 900.

