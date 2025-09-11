В калининградском Фонде капремонта уволились три архитектора из пяти

В калининградском Фонде капремонта уволились три архитектора из пяти
Наталья Пьянкова. Фото: пресс-служба калининградского ФКР
Из калининградского Фонда капремонта уволились три архитектора из пяти. Как стало известно «Новому Калининграду», первой написала заявление об уходе по собственному желанию главный архитектор ФКР Наталья Пьянкова, выполнявшая также роль одного из главных спикеров Фонда.

«На сегодняшний день из Фонда уволились три архитектора из пяти. Я и ещё один человек там уже не работаем, а третий сотрудник отрабатывает до 15 сентября, — рассказала Пьянкова „Новому Калининграду“. — Таким образом, архитектурное структурное подразделение нуждается в новых кадрах, так как две единицы работу, конечно, не поднимут. Если наберут новую команду, то всё будет нормально. В этом я уверена. У нас было много работы, и впятером мы с ней справлялись. В наших реалиях это большая рабочая команда».

Пьянкова отметила, что ФКР может пойти по пути передачи значительной части проектной работы подрядным организациям, но сам объём задач, по её словам, за последние месяцы не уменьшился.

Бывший главный архитектор отметила, что ФКР начал ремонтировать исторические больницы, что также увеличило объём работы, так как для проектирования потребовалось применять новые нормативы.

Говоря о причинах увольнения, Наталья Пьянкова отметила, что «это рабочие вопросы, и никаких сверхъестественных проблем не было».

«Не могу сказать, что это было выгорание. Выгорания у меня нет, — добавила она. — Я продолжаю работать в сфере архитектуры, но с Фондом пока сотрудничать не планирую. Но, учитывая, что Фонд работает с огромным объёмом исторических зданий и объектов культурного наследия, неизбежно наше пересечение в будущем».

Напомним, что в январе этого года Фонд капитального ремонта Калининградской области приостановил работу курсов по обучению реставраторов старинных дверей, который был запущен в 2020 году. Был заморожен пятый образовательный модуль. Об этом тогда же заявляла главный архитектор Фонда Наталья Пьянкова в ходе рабочего совещания, посвященного проекту Союза реставраторов РФ. Она рассказала, что на курсы выделялась целевая субсидия бюджета Калининградской области на восстановление исторических дверных полотен.

