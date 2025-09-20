На здании бывшей «Солянки» у входа в зоопарк появилась вывеска «Rostic’s» (фото)

У входа в Калининградский зоопарк на здании бывшего кафе «Солянка» появилась вывеска сети ресторанов быстрого питания «Rostic’s». Об этом «Новому Калининграду» сообщили очевидцы.

«Rostic’s» появился в России в 1993 году. В 2005 году бренд объединился с KFC, образовав сеть «Ростикс-KFC», а в 2010-м «Yum! Brands» выкупила права на российский бизнес и переименовала все рестораны в KFC. В 2022 году, в связи с уходом «Yum! Brands», произошел обратный ребрендинг — рестораны снова стали называться «Rostic’s». Сеть специализируется на приготовлении фастфуда из курицы. В Калининграде уже открыты две точки на площади Победы.

Фото: очевидец

Напомним, что в июне в Калининграде началась реконструкция бывшего кафе «Солянка» на входе в зоопарк со стороны проспекта Мира. Автором выступил Артур Сарниц, а собственником здания является компания «Реал Эстейт», выкупленная в начале 2022 года владельцем марципановой фабрики Pomatti Михаилом Поповым. Закончить все работы подрядчик рассчитывает в сентябре этого года. Концепция собственника, как уверял руководитель компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых, осталась без изменений. Кроме того, он отметил, что архитектор «сделал всё», чтобы оба здания снова выглядели как единый комплекс.

В июне директор зоопарка Светлана Соколова заявила, что проект реконструкции объекта культурного наследия с зоопарком никто не согласовывал. Позднее она сообщила «Новому Калининграду», что всегда выступала за то, что «внешний облик объекта должен быть историческим». В конце июня стало известно, что новый собственник бывшего кафе «Солянка» намерен закончить реконструкцию и открыть кафе с магазином по продаже марципана до сентября.

Учредителем компании «Реал Эстейт», в собственности которой находится здание кафе у входа в зоопарк (оно является объектом культурного наследия), глава марципановой фабрики Pomatti Михаил Попов стал в январе 2022 года (тогда же в ЕГРЮЛ были внесены соответствующие изменения). Кафе «Солянка» выставили на продажу летом 2021 года. В объявлении была указана цена 98 млн рублей. На февраль 2022 года директором «Солянки» по-прежнему числился экс-депутат облдумы Витаутас Лопата.