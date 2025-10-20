Подрядчик объяснил, почему не снимают строительные леса с Rostic’s у зоопарка

Основные работы по приспособлению к современному использованию бывшего кафе «Солянка» на проспекте Мира (у входа в Калининградский зоопарк) завершены, однако демонтаж строительных лесов тормозит арендатор кафе. Об этом «Новому Калининграду» рассказал директор компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых, являющийся подрядчиком на объекте. Щербатых также пояснил, почему собственник здания, владелец марципановой фабрики Pomatti Михаил Попов, решил поменять планы и не делать там кондитерскую.

«В связи с тем, что у „Солянки“ уже существовала своя продуктовая тема, собственник решил её продолжать. Михаилу важно было найти качественного долгосрочного арендатора, который бы мог полноценно работать, — пояснил Щербатых. — Что касается наружных работ, то тут мы всё сделали. Я готов всё сдать, но Rostic’s немного опаздывает. Они попросили пока не снимать леса. Они ещё оборудование завозят».

Щербатых отметил, что проблемой для собственника кафе стала парковка электросамокатов, загородившая узкий тротуар напротив заведения. По его словам, для этой парковки необходимо выбрать другое место.

Напомним, что вывеска сети ресторанов быстрого питания Rostic’s на здании бывшей «Солянки» появилась в сентябре. Реконструкция кафе началась в июне.

Автором проекта выступил архитектор Артур Сарниц, а собственником здания является компания «Реал Эстейт», выкупленная в начале 2022 года Михаилом Поповым. Закончить все работы подрядчик рассчитывал ещё в сентябре.

В июне директор зоопарка Светлана Соколова заявила, что проект реконструкции объекта культурного наследия с зоопарком никто не согласовывал. Позднее она сообщила «Новому Калининграду», что всегда выступала за то, что «внешний облик объекта должен быть историческим».

