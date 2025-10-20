Подрядчик объяснил, почему не снимают строительные леса с Rostic’s у зоопарка

Подрядчик объяснил, почему не снимают строительные леса с Rostic’s у зоопарка
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Исторический облик Калининграда

Основные работы по приспособлению к современному использованию бывшего кафе «Солянка» на проспекте Мира (у входа в Калининградский зоопарк) завершены, однако демонтаж строительных лесов тормозит арендатор кафе. Об этом «Новому Калининграду» рассказал директор компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых, являющийся подрядчиком на объекте. Щербатых также пояснил, почему собственник здания, владелец марципановой фабрики Pomatti Михаил Попов, решил поменять планы и не делать там кондитерскую.

«В связи с тем, что у „Солянки“ уже существовала своя продуктовая тема, собственник решил её продолжать. Михаилу важно было найти качественного долгосрочного арендатора, который бы мог полноценно работать, — пояснил Щербатых. — Что касается наружных работ, то тут мы всё сделали. Я готов всё сдать, но Rostic’s немного опаздывает. Они попросили пока не снимать леса. Они ещё оборудование завозят».

Щербатых отметил, что проблемой для собственника кафе стала парковка электросамокатов, загородившая узкий тротуар напротив заведения. По его словам, для этой парковки необходимо выбрать другое место.

Напомним, что вывеска сети ресторанов быстрого питания Rostic’s на здании бывшей «Солянки» появилась в сентябре. Реконструкция кафе началась в июне.

Автором проекта выступил архитектор Артур Сарниц, а собственником здания является компания «Реал Эстейт», выкупленная в начале 2022 года Михаилом Поповым. Закончить все работы подрядчик рассчитывал ещё в сентябре.

В июне директор зоопарка Светлана Соколова заявила, что проект реконструкции объекта культурного наследия с зоопарком никто не согласовывал. Позднее она сообщила «Новому Калининграду», что всегда выступала за то, что «внешний облик объекта должен быть историческим».

«Торговый центр в миниатюре»: почему вновь возник конфликт из-за входа в зоопарк

Кафе «Солянка» выставили на продажу летом 2021 года. В объявлении была указана цена 98 млн рублей. На февраль 2022 года директором «Солянки» числился экс-депутат облдумы Витаутас Лопата.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter