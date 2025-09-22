Эксперты: аэропорт Калининграда догоняет Сочи по пассажиропотоку

Разнице в пассажиропотоке аэропортов Сочи и Калининграда «значительно сокращается». Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.



По итогам 2023 года аэропорт Сочи обгонял калининградский Храброво по пассажиропотоку в 3,2 раза: 13,9 млн пассажиров против 4,3 млн пассажиров. В 2024 году разрыв сократился до 2,9 раз: 13,7 млн против 4,8 млн. пассажиров. «И стала видна разнонаправленная динамика: в то время как Сочи стагнирует, Храброво уверено — на 11,6% — растет», — говорится в сообщении.

«Статистики работы аэропорта Сочи за лето или первое полугодие 2025 года пока нет, но по данным за январь-апрель 2025 года уже можно судить, что тенденция усугубляется. Аэропорт Сочи, судя по открытым данным, за первые 4 месяца года обслужил порядка 2,2 млн человек, а аэропорт Храброво за тот же срок — 1,2 млн человек. То есть разрыв сократился до двух раз», — отмечает в своём докладе АТОР.