Рольбинов: проблем с субсидированными билетами на сегодняшний день нет

В настоящее время в Калининградской области нет проблем с доступностью субсидированных авиабилетов. Такое мнение высказал министр развития инфраструктуры региона Александр Рольбинов в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«У нас на сегодняшний день субсидированные авиабилеты присутствуют во всех компаниях. Это связано с тем, что буквально в августе Министерство транспорта по обращению правительства области нашло возможность и добавило ещё более 400 млн на субсидии. Поэтому на сегодняшний день можно приобрести субсидированные билеты и у компании Smartavia, и у „Уральских авиалиний“, и у „Аэрофлота“, и у [компании] „Северный ветер“ по всем абсолютно направлениям», — рассказал Рольбинов.

Он также напомнил о так называемых плоских тарифах, порой позволяющих приобрести авиабилеты по более низкой цене, чем субсидированные. «Поэтому на сегодняшний день такой проблемы не существует», — заключил министр.

Летом жители Калининградской области сталкивались с серьёзными проблемами при покупке авиабилетов из-за высоких цен и отсутствия субсидированных билетов. Во второй половине сентября цены на авиабилеты по маршруту Москва — Калининград резко упали.

Игнор Калининграда: в Минтрансе не раскрыли, кто сорвал программу авиасубсидий

